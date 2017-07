Nico Hischier ne veut pas de traitement préférentiel chez les Devils

Premier choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), Nico Hischier compte faire sa place à la régulière, comme les autres joueurs, chez les Devils du New Jersey.

Désormais meilleur espoir des Devils, l’attaquant a ramassé les rondelles à genoux en compagnie de ses futurs coéquipiers à l’entraînement, vendredi, dans le cadre du camp de développement de la formation de Newark.

«Je ne veux pas être connu comme le gars qui n’a pas ramassé les rondelles, a déclaré Hischier à Associated Press dans une entrevue publiée samedi. Je suis quand même un des plus jeunes ici. Je veux faire ma place; c’est ce sur quoi je me concentre.

«Après le repêchage, je vivais le rêve un peu. Je faisais ces trucs plaisants, comme aller à des matchs de baseball et de soccer, aller au Times Square et passer à la télévision. Mais maintenant, je suis ici et je travaille fort sur la glace.»

Auteur de 38 buts et 48 aides pour un total de 86 points en 57 matchs à sa première – et seule? – saison avec les Mooseheads de Halifax dans la LHJMQ en 2016-2017, le Suisse de 18 ans n’a toujours pas décroché son premier contrat professionnel dans la LNH, mais cherche déjà à s’acclimater en tant que membre à part entière des Devils.

«Ça s’améliore de jour en jour. Je vais tirer le plus possible de ce camp, parce que j’apprends encore et j’essaie d’améliorer mon jeu.»

Son patron John Hynes aime ce qu’il voit de l’attaquant, qui pourrait devenir avant longtemps le joueur de concession des Devils.

«Une chose que nous avons vraiment aimé de lui quand nous avons fait nos recherches, c’est sa passion, a commenté l’entraîneur-chef. Il s’entraîne fort et est un très bon coéquipier. C’est ce que nous voulions avec notre premier choix.»

Hynes a refusé de s’avancer à savoir si Hischier fera partie de l’effectif régulier des Devils au début de la saison 2017-2018.