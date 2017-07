Mathew Barzal prêt pour la Ligue nationale

L’attaquant des Islanders de New York Mathew Barzal a goûté à la Ligue nationale de hockey l’instant de deux matchs la saison dernière. Il espère que cette expérience lui permettra de devenir un joueur régulier dès la prochaine campagne.

«L’an passé, j’étais un peu trop impressionné en affrontant Nicklas Backstrom et Alexander Ovechkin, par exemple, a-t-il confié au NHL.com. Cette année, je veux faire ma place et sentir que j’appartiens à cette ligue et que je peux jouer contre ces gars-là.»

«C’était incroyable. Juste le fait de pouvoir être avec les gars tous les jours, de participer aux rencontres d’équipe et d’apprendre à les connaître. Ils travaillent tous si fort. Ils sont ici pour une raison, et ça m’a permis de voir les efforts que je dois fournir sur une base quotidienne pour demeurer ici.»

Une saison productive

Le joueur de centre est donc retourné dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL), où il amassé seulement 10 buts, mais un total de 79 points en 41 matchs de saison régulière. Il a ensuite cumulé 25 points en 16 duels éliminatoires, guidant les siens au titre de champions de la WHL. Le Canadien a d’ailleurs mis la main sur le titre de joueur par excellence des séries.

«Ce fut une bonne année pour moi, où j’ai appris à gagner en remportant le championnat de la WHL, a-t-il expliqué. Au début, ce fut difficile de retourner dans les rangs juniors. Mais ce n’est pas bon pour le développement de ne pas jouer. Ils [les Islanders] avaient la même opinion. J’ai connu une bonne saison sur le plan individuel, tout comme au niveau collectif, alors je suis content de la façon que ça s’est terminé.»

La victoire avant tout

Barzal évoluera avec les Islanders ou les Sound Tigers de Bridgeport, dans la Ligue américaine de hockey, la saison prochaine. Peu importe où il se retrouvera, le Britanno-Colombien a soif de victoire.

«Que je sois avec les Islanders ou à Bridgeport, tu veux toujours te rendre loin en séries éliminatoires, a-t-il ajouté. Je possède maintenant cette expérience. Je sais ce que ça prend pour gagner un championnat.»