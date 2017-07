Madison Bumgarner de retour au monticule

Les Giants de San Francisco pourront miser sur le retour au jeu du lanceur Madison Bumgarner à l’occasion de leur match prévu samedi en soirée contre les Padres de San Diego.

Le gaucher a fait les manchettes il y a environ trois mois lorsqu’il a subi une blessure à l’épaule dans un accident de motocross.

«Ce sera super de le revoir sur le terrain, a mentionné le gérant de l’équipe californienne, Bruce Bochy, au MLB.com. C’était un accident et il se sent très mal par rapport à la situation. Son absence a semblé plus longue qu’elle ne l’a été. C’est bien de retrouver son intensité, sa présence et tout ce qu’il apporte.»

Bumgarner n’a effectué que quatre départs avant son accident, présentant un dossier de 0-0 et une moyenne de points mérités de 3,00 en 27 manches de travail.

L’absence de l’artilleur a toutefois fait mal aux Giants, qui connaissent une saison de misère. La troupe de Bochy pointe au dernier rang de la section Ouest de la Ligue nationale avec une fiche de 35-56.