Les Rays rendent visite aux Angels

Les Rays de Tampa Bay tenteront de se rapprocher de la tête du classement de la section Est de la Ligue américaine en rendant visite aux Angels de Los Angeles, samedi.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports, dès 21h.

Les Rays (48-43) n’accusent que trois matchs et demi sur les Red Sox de Boston (51-39) et sont actuellement au sommet de la course au meilleur deuxième dans l’Américaine.

Les Rays ont remporté leurs trois dernières rencontres. De leur côté, les Angeles (45-48) n’ont triomphé qu’à trois occasions à leurs 10 derniers affrontements. La formation californienne est au troisième rang de la section Ouest de l’Américaine, accusant 17 matchs et demi sur les puissants Astros de Houston.

Alex Cobb (7-6) sera le partant des Rays. Il fera face à J.C. Ramirez (8-7).