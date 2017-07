Les Mets ont le dessus sur les Rockies

Les Mets ont frappé trois longues balles, dont une du lanceur partant Seth Lugo pour venir à bout des Rockies du Colorado par la marque de 9-3, samedi soir, à New York.

En plus de Lugo (4-2), Jay Bruce et Jose Reyes ont tous envoyé une balle dans les gradins.

Bruce a maintenant cogné 24 circuits, cette année. Le voltigeur de droite a conclu la rencontre avec trois points produits, en plus de toucher le marbre à deux occasions.

Du côté des Rockies, DJ LeMahieu et Nolan Arenado ont placé la balle en lieu sûr à deux reprises chacun.

C’est Lugo qui a mérité la victoire. En six manches et deux tiers, il a accordé sept coups sûrs et trois points, en plus de retirer cinq joueurs sur des prises.

Tyler Chatwood (6-11) a pour sa part hérité du revers.