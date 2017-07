Les Cubs font mal aux Orioles

Un triple de Jason Heyward des Cubs de Chicago a scellé l’issue du match dans une victoire de 10-3 contre les Orioles à Baltimore, samedi.

Alors que les buts étaient remplis en cinquième manche, Heyward a frappé un triple, en plus de toucher au marbre deux fois dans la rencontre.

Dans la victoire, Albert Almora fils, Addison Russell et Anthony Rizzo ont tous les trois frappé un circuit. C’était la 21e longue balle de Rizzo depuis le début de la saison.

Du côté des Orioles, Caleb Joseph a envoyé la balle par-dessus la clôture pour une quatrième fois de la saison, en plus de frapper un simple.

Le partant des Cubs Jake Arrieta (9-7) a mérité la victoire. Il a concédé deux points, dont un non mérité, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers. Il a retiré trois frappeurs sur des prises.

Wade Miley des Orioles (4-8) a alloué sept points, neuf coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et deux tiers sur le monticule, tout en retirant quatre frappeurs sur des prises.