Les Canucks ne veulent pas perdre espoir en Jake Virtanen

Après une saison médiocre dans la Ligue américaine durant laquelle il a été limité à 19 points en 65 matchs, les Canucks n’ont toujours pas perdu patience envers leur espoir Jake Virtanen.

«Certains joueurs prennent plus de temps, a opiné le directeur général Jim Benning dans une entrevue avec le journal The Province. On veut demeurer patients, car c’est difficile de trouver des attaquants de puissance.»

Lors du repêchage de 2014, les décideurs de Vancouver avaient préféré Virtanen à William Nylander au sixième échelon. Une décision qui est revenue les hanter, puisque le Suédois vient de connaître une campagne de 61 points dans l’uniforme des Leafs.

Pendant ce temps, Virtanen peine à dominer un circuit inférieur au circuit Bettman. Le Britanno-Colombien semble en quête d’identité : il se décrit comme un attaquant costaud, mais marque la plupart de ses buts de l’extérieur, lors des situations de contre-attaque.

Les Canucks, eux, aimeraient le voir se salir les mains dans l’enclave.

«C’est ce que [l’ancien entraîneur-chef des Comets de Utica] Travis [Green] travaillait avec lui, indique Benning. Il a la force physique pour jouer dans les endroits protégés et c’est de cette manière qu’il inscrira des buts dans la LNH.»

Le droitier de 21 ans n’était pas dans la meilleure forme physique à son arrivée chez les professionnels.

«Ce qui est arrivé avec Jake est qu’il était un gros marqueur dans la junior, alors il n’avait pas à être polyvalent, parce que ses entraîneurs comptaient sur lui pour inscrire le gros but.»

«On a essayé de l’apprendre à jouer avec intensité durant les pratiques. Son corps a changé. Il est en bonne forme,» assure Benning.

Quoi qu’il en soit, les Canucks auront besoin de l’apport offensif de Virtanen durant leur processus de reconstruction puisqu’ils ont sombré au 29e rang de la ligue pour les buts marqués la saison dernière, avec 178 filets.