James Harden se voit finir sa carrière chez les Rockets

Le joueur-vedette de Houston James Harden se voit finir sa carrière sous le maillot des Rockets de Houston qui viennent de lui faire signer une extension mirobolante de contrat, a-t-il expliqué samedi.

«Je sais que je suis chez moi ici, je sais où je veux être et où je veux prendre ma retraite, je sais aussi où je veux remporter le titre de champion», a déclaré Harden lors d'une conférence de presse.

«Tout cela va se passer ici à Houston, c'est pour cela que je suis ici à vie», a-t-il ajouté.

Harden, 27 ans, vient de prolonger de quatre ans son contrat avec Houston qui s'est engagé à lui verser un total de 228 millions $ en salaire sur les six saisons à venir, du jamais-vu en NBA.

«On aurait voulu donner encore plus quand on a la chance d'avoir un joueur du calibre de James, mais c'est ce que la convention collective nous autorise à lui verser», a expliqué le directeur général des Rockets, Daryl Morey.

Mais Harden, deuxième meilleur marqueur et meilleur passeur de la saison 2016-17, se sait attendu au tournant.

«Tout cela ne voudra rien dire si on ne décroche pas le titre de champion, c'est pour cela que je travaille dur à l'entraînement, tous les jours, et je continuerai tant que je n'y serais pas parvenu», a souligné «The Beard».

Avec l'arrivée de Chris Paul, en provenance des Clippers, et des négociations en cours avec les Knicks de New York pour faire venir Carmelo Anthony, Houston rêve de décrocher un troisième titre, après ceux conquis en 1994 et 1995.

«Ce qu'on a réussi en faisant venir Chris (Paul) est sans précédent, avoir dans la même équipe deux joueurs qui créent, qui facilitent les choses et qui tirent. Mais c'est ce qu'il faut pour concurrencer une équipe comme le champion en titre, les Warriors de Golden State», a conclu Harden.