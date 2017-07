Jacques Villeneuve n’est pas le bienvenu chez Williams

L’écurie Williams-Mercedes souligne en grande pompe ce week-end au circuit historique de Silverstone le 40e anniversaire de sa fondation.

Les dirigeants de l’équipe en ont profité pour inviter quelques anciens pilotes à venir faire la fête dans les paddocks durant ce Grand Prix de Grande-Bretagne.

On verra notamment le populaire Nigel Mansell piloter la belle FW 14 avec laquelle il avait remporté le Grand Prix sur le circuit de Silverstone il y a 25 ans.

On a aussi croisé le toujours affable Damon Hill dans les paddocks, en train de jaser avec de vétérans journalistes.

Villeneuve : persona non grata

Jacques Villeneuve ne fait cependant pas partie de la liste des invités à ces célébrations, lui qui a pourtant remporté le championnat des pilotes de façon éclatante au volant d’une Williams-Renault en 1997.

Il est d’ailleurs le dernier pilote de cette écurie britannique à avoir été couronné champion du monde, et Jacques est présent à chaque Grand Prix puisqu’il agit comme analyste pour la télévision française.

Des critiques qui ont déplu

C’est que, voyez-vous, les dirigeants de l’écurie Williams, de laquelle le Québécois Lance Stroll fait partie, n’apprécient pas les critiques formulées par Villeneuve à l’endroit de la recrue depuis le début de la saison.

«On croyait qu’un ancien champion pilote de l’écurie Williams aurait accepté de fournir un meilleur soutien à son jeune compatriote au lieu de le démolir», a confié la directrice de l’écurie, Claire Williams, en entrevue au «Journal de Montréal».

«Nous sommes franchement déçus de son attitude et on cherche à comprendre pourquoi il agit ainsi. On a clairement fait savoir en début de saison que nos attentes envers Lance se devaient d’être réalistes», a-t-elle précisé. «C’est un pilote âgé de 18 ans et tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a une très grosse marche à franchir entre la F3 et la F1», a poursuivi la fille de Frank Williams.

«Lance devait se familiariser autant avec les différents circuits qu’avec la voiture et la façon de faire des ingénieurs.

«On savait très bien qu’il aurait besoin de quelques courses avant de se sentir plus à l’aise derrière le volant. Il a récolté ses premiers points au Grand Prix du Canada et ce fut suivi d’un podium sur le circuit de Bakou, un résultat tout à fait remarquable.

«Au Grand Prix d’Autriche, nos voitures n’étaient pas performantes, mais nos pilotes ont su livrer la marchandise en récoltant des points, malgré tout.

« On a bien hâte de voir ce que Lance sera en mesure de faire pour la suite de la saison, s’il peut parvenir à récolter un bon nombre de points à l’instar de son coéquipier Felipe Massa. On croit beaucoup en son potentiel. »

Stroll a bien aimé assister mercredi à l’événement spécial organisé dans les rues du centre-ville de Londres afin de faire la promotion du Grand Prix d’Angleterre. La veille, il a assisté à la première mondiale du film Williams, qui retrace le parcours en F1 de Frank Williams, fondateur de l’équipe britannique. Le documentaire s’inspire du livre «A different kind of life» (paru en 1991) de la femme de Frank Williams, décédée en 2013 après une bataille contre le cancer.

Stroll se dit fier de faire partie de la longue histoire de l’écurie Williams et il aime passer du temps à discuter avec Frank Williams, lorsque l’occasion s’y prête. L’écurie Williams a remporté 114 victoires, neuf titres des constructeurs et sept titres des pilotes au cours de son histoire.

«Mon travail n’est pas de soutenir Lance» - Villeneuve

Jacques Villeneuve a confirmé au «Journal de Montréal» n’avoir jamais reçu d’invitation pour les célébrations de l’écurie Williams ce week-end.

On ne tient pas à le voir dans l’immense pavillon d’hospitalité dans les paddocks du circuit de Silverstone.

On a croisé un Villeneuve en pleine forme dans la salle de presse à la fin des essais libres. Au départ, le coloré commentateur télé et radio préférait s’abstenir de livrer ses propos sur le sujet, question de ne pas jeter de l’huile sur le feu.

Mais vous connaissez Jacques Villeneuve. Il aime parler franchement.

«Ça ne me dérange pas qu’on m’ait ignoré. La cuisine est bonne chez Williams, mais je vais aller manger ailleurs, a-t-il lancé en esquissant un sourire moqueur. Je sais qu’on ne m’apprécie pas, mais ce n’est pas la première tempête que j’aurai soulevée...

«Lance Stroll, son père Lawrence et les dirigeants de l’écurie Williams ne semblent pas comprendre que je suis ici en tant que commentateur qui se doit de rapporter les faits. Mon travail n’est pas de venir en aide, ou de soutenir Lance. Il se retrouve en F1 et c’est à lui de se prendre en main dans un monde où il faut livrer des résultats en piste.»

La valeur des commentaires

Villeneuve a ses défauts comme tout le monde. Disons qu’il n’est pas du genre à tourner les coins ronds. Le «politically» correct n’est pas sa tasse de thé.

« Il faut accepter les commentaires négatifs si on veut que les propos positifs aient de la valeur, a-t-il expliqué au cours de cet entretien. J’ai déjà critiqué vertement le jeune Jos Verstappen au sujet de gaffes qu’il a commises en piste et son entourage a compris que je ne faisais pas ça pour le démolir.

«J’ai été l’objet de multiples critiques durant ma carrière comme pilote de Formule 1, mais j’ai toujours su gérer la situation parce que ça vient avec le métier. Ça fait 25 ans que je livre le fond de ma pensée. Je ne vois pas pourquoi je changerais...»

Voir la réalité en face

Villeneuve a répété ce qu’il avait dit au confrère Louis Butcher récemment au sujet du rendement offert par Stroll en début de saison.

«Il faut voir la réalité en face, a-t-il dit. Ses résultats n’étaient pas bons lors des premiers Grands Prix. Il n’était pas compétitif, surtout lorsqu’on faisait la comparaison entre ses temps et ceux de son coéquipier Felipe Massa. Il a toutefois su faire belle figure depuis le Grand Prix du Canada et je l’ai souligné dans mes analyses.

«Si mes commentaires l’ont fouetté, c’est tant mieux. Il y a visiblement eu un effet positif, car on a pu constater une belle évolution dans son cas, a fait valoir Villeneuve. Comme tous les amateurs de course au Québec, j’aimerais que Lance soit rapide chaque week-end et qu’il puisse enregistrer de bons résultats.»