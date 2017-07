Formule E : Sam Bird l'emporte à New York

Le Britannique Sam Bird (DS Virgin Racing) a remporté la première manche de l'ePrix de New York, comptant pour le Championnat FIA de Formule Electrique, sur le circuit de Brooklyn samedi.

Au classement général, Sébastien Buemi (Renault e.dams), absent ce week-end pour disputer avec Toyota les Six Heures du Nürburgring en endurance (WEC), conserve l'avantage sur Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt).

Le Suisse a désormais vingt points d'avance, contre 32 avant la première manche new-yorkaise. Son rival brésilien n'a pu faire mieux que dixième sur la grille de départ et quatrième de la course.

Il peut encore marquer 29 points dimanche (une victoire à 25 points, une pole à 3 points et un meilleur tour en course à 1 point), lors de la deuxième course du week-end, à 13h.

Les Français de l'écurie Techeetah, Jean-Eric Vergne et Stéphane Sarrazin, complètent le podium samedi.

Leur compatriote Nicolas Prost (Renault e.dams) n'est que huitième et rétrograde à la quatrième place au classement des pilotes, dépassé pour 10 points par le Suédois Felix Rosenqvist (Mahindra).

Un peu plus tôt, le Britannique Alex Lynn (DS Virgin Racing) avait créé la sensation en signant la pole position pour son premier ePrix.

La course de celui qui remplace l'Argentin José Maria Lopez, également retenu par le WEC, s'est toutefois arrêtée en raison d'une casse mécanique.