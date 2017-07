Carson Branstine éliminée à Wimbledon

La Canadienne Carson Branstine et sa coéquipière Marta Kostyuk se sont inclinées en deux manches de 6-2 et 6-2 face aux Américaines Catherine McNally et Whitney Osuigwe, en demi-finale du double junior du tournoi de Wimbledon, samedi à Londres.

Les perdantes, qui étaient favorites pour remporter le tournoi, ont subi le bris de service à cinq reprises. Alors qu’elles n’ont profité que d’une seule de leurs trois balles de bris.

Elles ont mis la main sur seulement 37 des 97 points dans cette rencontre, qui a duré 49 minutes.

Tous les joueurs canadiens inscrits dans les différentes catégories sont maintenant éliminés. Le Croate Marin Cilic affrontera le Suisse Roger Federer lors de la finale masculine, dimanche.