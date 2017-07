Saison compromise pour Michael Pineda

Le lanceur des Yankees de New York Michael Pineda est aux prises avec une déchirure ligamentaire au coude droit et sa saison 2017 est vraisemblablement compromise.

Le directeur général de l’équipe concernée, Brian Cashman, a dévoilé le tout au réseau YES, vendredi. L’artilleur de 28 ans tentera d’obtenir une deuxième opinion médicale à ce sujet, mais une opération de type Tommy John lui a déjà été recommandée.

Pineda a concédé cinq points, neuf coups sûrs et un but sur balles en trois manches lors de sa dernière sortie, le 5 juillet contre les Blue Jays de Toronto. Cette saison, il a conservé une fiche de 8-4 et une moyenne de points mérités de 4,39.

Le droitier a alloué 21 passes gratuites et éventé 92 frappeurs en 96 manches et un tiers.