R.J. Umberger tentera sa chance avec les Stars

L’ancien attaquant des Flyers et des Blue Jackets, R.J. Umberger, tentera d’effectuer un retour au jeu dans la Ligue nationale de hockey la saison prochaine, lui qui a décroché un essai professionnel avec les Stars de Dallas.

Il participera donc au camp d'entraînement de la formation texane.

La nouvelle a été rapportée par le journaliste Aaron Portzline, sur Twitter.

Potential for a great story here. Former #CBJ R.J. Umberger, out of #NHL in 2016-17, headed to camp with @DallasStars on a tryout agreement.