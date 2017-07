Plusieurs signatures dans la LNH

Les Flyers de Philadelphie ont accordé une prolongation de contrat d’un an à l’attaquant Taylor Leier, vendredi.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été précisées.

Choix de quatrième tour, le 117e au total, des Flyers au repêchage de 2012, Leier a disputé 10 matchs à Philadelphie la saison passée, obtenant un but et une mention d’aide.

L’ailier gauche de 23 ans a aussi récolté 37 points, dont 13 filets, en 48 sorties avec les Phantoms de Lehigh Valley, dans la Ligue américaine.

Le natif de Saskatoon est un produit des Winterhawks de Portland, dans la Ligue junior de l’Ouest.

Kevin Gravel évite l’arbitrage

Les Kings de Los Angeles ont fait signer un contrat d’un an à deux volets au défenseur Kevin Gravel.

Le hockeyeur de 25 ans touchera en moyenne 650 000 $ annuellement s’il évolue dans la Ligue nationale. Il était joueur autonome avec compensation et devait se soumettre au processus d'arbitrage salarial.

Gravel a inscrit un but et six mentions d’aide en 49 matchs avec les Kings la saison dernière, tout en conservant un différentiel de +3. Il a ajouté deux aides en six parties dans l’uniforme du Reign d’Ontario, filiale de Los Angeles dans la Ligue américaine.

Le patineur de 6 pi et 4 po et 212 lb a été un choix de cinquième tour, le 148e au total, de l’organisation californienne en 2010.

Erik Gustafsson s’entend avec les Hawks

Les Blackhawks de Chicago ont conclu une entente d’un an avec le défenseur Erik Gustafsson. La valeur du pacte n’a pas été précisée.

Choix de quatrième tour, le 93e au total, des Oilers d’Edmonton au repêchage de 2012, Gustafsson a passé la dernière campagne avec le club-école des Hawks dans la Ligue américaine, les IceHogs de Rockford.

Il a obtenu cinq buts et 25 mentions d’aide pour 30 points en 68 rencontres, tout en conservant un différentiel de -27.

Le Suédois avait participé à 41 joutes avec Chicago en 2015-2016. Il avait amassé 14 aides et maintenu une fiche de +11.

Curtis Lazar signe avec les Flames

Les Flames de Calgary ont accordé un contrat de deux ans à l’attaquant Curtis Lazar. La valeur de l’entente n’a pas été divulguée.

Joueur autonome avec compensation depuis le 1er juillet, Lazar a été acquis par l’équipe albertaine le 1er mars par le biais d’une transaction avec les Sénateurs d’Ottawa.

En 2016-2017, il a obtenu un but et deux mentions d’aide en 37 matchs de la Ligue nationale, tout en participant à deux parties éliminatoires avec Calgary.

Le Britanno-Colombien a ajouté quatre points en 13 sorties avec le club-école des Sénateurs auparavant situé à Binghamton. Il a été un choix de premier tour, le 17e au total, d’Ottawa au repêchage de 2013.