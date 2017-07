Les Pirates vainquent les Cards

Josh Bell a joué les héros en claquant une longue balle bonne pour trois points en fin de neuvième manche, et les Pirates ont vaincu les Cardinals de St. Louis au compte de 5-2, vendredi à Pittsburgh.

Bell, qui a expédié la balle dans les gradins à 17 reprises au cours de la saison, a poussé Adam Frazier et Andrew McCutchen vers la plaque, sur la séquence.

Le joueur de premier but a également été à l’origine d’un point à l’aide d’un simple lors du troisième tour au bâton, pour terminer la soirée avec quatre points produits.

Jedd Gyorko a frappé un circuit de deux points dès la manche initiale, pour les visiteurs.

La victoire est allée au dossier de Felipe Rivero (4-2), qui n’a rien donné à ses adversaires lors de la dernière manche. Le partant Gerrit Cole n’avait pour sa part permis que deux points et quatre coups sûrs en six manches de travail.

Seung Hwan Oh (1-5) s’est amené dans le match avec un retrait à faire, et il a donné trois points, deux frappes en lieu sûr et un but sur balles.