Formule E: Deux courses sans son meneur

Dominant depuis le début de la saison, Sébastien Buemi a dû faire l’impasse pour les deux épreuves du Championnat de Formule électrique qui seront disputées samedi et dimanche à Brooklyn, dans la région de New York.

Également engagé au Championnat du monde d’endurance qui fait escale en fin de semaine au Nurburgring, en Allemagne, le pilote suisse, transfuge de la Formule 1, ouvre ainsi la voie, bien malgré lui, à son grand rival, Lucas Di Grassi, le seul à pouvoir l’inquiéter dans la course au titre d’ici à la fin du calendrier.

Et c’est probablement la meilleure chose qui pouvait arriver aux organisateurs des dernières étapes de la saison présentées à Montréal dans deux semaines.

Buemi, auteur de six victoires en huit départs, compte 32 points d’avance sur le Brésilien, lui aussi ancien pilote de F1. Une bonne performance de Di Grassi dans la Grosse Pomme mettrait donc la table pour couronner, dans les rues de Montréal, le champion de la saison trois en Formule électrique.

Refus de Toyota

Buemi, qui tente de défendre son titre acquis l’an dernier en FE, a essuyé un refus de son employeur en endurance, Toyota, de le libérer de ses engagements.

Il est dommage de constater que ces deux championnats, soutenus par la Fédération internationale de l’automobile, n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente pour éviter que de tels conflits de dates se produisent.

Les amateurs de courses seront aussi privés à New York du principal animateur de la FE au cours des deux récentes saisons.

Buemi affiche 157 points au compteur contre 125 pour Di Grassi avec seulement quatre courses au calendrier.

Le scénario idéal

«Peu importe le contexte, que Sébastien soit ici ou non, je dois tout simplement inscrire des points précieux pour réduire l’écart, a indiqué Di Grassi vendredi en conférence de presse. Dans le meilleur des mondes, deux victoires représenteraient la situation parfaite pour moi, mais je sais très bien que d’autres pilotes ont les mêmes ambitions que moi.»

Selon le scénario idéal, Di Grassi pourrait récolter le maximum de 58 points à l’occasion de ce programme double, ce qui le placerait devant Buemi avant les deux manches montréalaises.

Une victoire vaut 25 points, auxquels on peut ajouter trois points pour la position de tête et un autre pour le tour le plus rapide en course. Le tout évidemment multiplié par deux.

Fracture au péroné

Di Grassi n’est pourtant pas au meilleur de sa forme pour renverser la vapeur.

Il s’est en effet blessé le 6 juin dernier alors qu’il disputait un match de soccer caritatif à Londres, s’infligeant une fracture à un péroné.

«Je vais beaucoup mieux, a indiqué celui qui a subi une intervention chirurgicale chez lui au Brésil, il y a trois semaines. Je n’ai plus aucun malaise à marcher, tout devrait bien se passer ici à New York.»

Vingt pilotes (représentant 10 écuries) sont inscrits pour les deux épreuves à Brooklyn. Du nombre, certains sont connus pour avoir couru à Montréal dans le cadre du Grand Prix du Canada de F1, dont Jean-Éric Vergne, Jérôme d’Ambrosio, Nick Heidfeld et Nelson Piquet fils.

Ce dernier a d’ailleurs été titré lors de la saison (2014-2015) inaugurale du Championnat de Formule E.

Peu de fermetures de rues, contrairement à Montréal

La venue de la Formule E, comme dans bien d’autres villes hôtesses d’ailleurs, ne soulève pas les passions dans la région de New York.

Mais, faut-il l’avouer, ses dirigeants ont réussi, là où d’autres promoteurs ont échoué, soit de convaincre l’administration municipale d’y présenter une course automobile.

« Ni la F1 ni le NASCAR ou encore la Série IndyCar, qui ont tous souhaité un jour organiser une épreuve dans les rues de la ville, n’y sont pas parvenus», a souligné Michael Andretti, propriétaire d’une équipe en FE.

«Ça prouve que cette série, qui veut promouvoir l’électrification des transports, mérite beaucoup de considération. On souhaiterait maintenant obtenir plus d’attention de la part de vous, les médias, poursuit-il. C’est un projet à long terme auquel on doit tous adhérer...»

Contrairement à Montréal, où la fermeture des rues, dont certaines artères principales, va créer des maux de tête non seulement aux automobilistes, mais aussi aux résidants et aux commerçants, le tracé de Brooklyn est aménagé dans une portion peu achalandée de cet arrondissement.

C’est en effet dans le quartier Red Hook, en bordure du terminal maritime de Brooklyn, que la piste temporaire de 1,947 kilomètre (10 virages) a été érigée.

Cet endroit, jonché de quais abandonnés et de terrains vacants, est en effet peu fréquenté par la population locale.

Panorama magnifique

L’endroit offre néanmoins un panorama magnifique avec la ville de New York en toile de fond et la célèbre statue de la Liberté située juste en face, de l’autre côté de la rive.

Rappelons que le circuit de Montréal, lui, va notamment emprunter le boulevard René-Levesque, la rue Berri ainsi que les avenues Papineau et Viger à proximité de la Maison de Radio-Canada. Les deux épreuves auront lieu les 29 et 30 juillet.

Puisqu’il est question de Montréal, le maire Denis Coderre doit arriver à New York ce samedi soir et il assistera dimanche à la dernière épreuve du programme double.