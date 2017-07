Carson Branstine en demi-finale à Wimbledon

La Canadienne Carson Branstine et sa partenaire ukrainienne Marta Kostyuk ont remporté leur duel quart de finale en double junior du tournoi de Wimbledon, vendredi à Londres, défaisant l’Américaine Ellie Douglas et la Colombienne Emiliana Arango 4-6, 6-4 et 6-3.

Les favorites de la compétition ont eu besoin de 1 h 41 min pour venir à bout des huitièmes têtes de série. Elles ont cependant commis huit doubles fautes, comparativement à deux pour leurs rivales. Chaque duo a eu droit à 14 balles de bris et les gagnantes ont capitalisé trois fois, tout en concédant leur service à trois reprises.

Branstine, qui possède aussi la nationalité américaine, et sa coéquipière ont dominé 104-92 au chapitre des points enlevés. Elles croiseront le fer avec Catherine McNally et Whitney Osuigwe, toutes deux des États-Unis, en demi-finale.