Boris Bede a retrouvé ses moyens

Après avoir connu une saison plus difficile l’an passé, le botteur des Alouettes de Montréal Boris Bede semble avoir retrouvé sa petite touche magique qui faisait de lui un joueur élite à sa position.

Lors de sa première saison dans la Ligue canadienne de football (LCF) en 2015, le Français avait impressionné en réussissant 36 de ses 40 tentatives de placement.

Comme c’est souvent le cas chez les athlètes professionnels, ses exploits ont été difficiles à répéter l’année suivante. Il a vu seulement 11 de ses 21 placements passer entre les deux poteaux et il a dû regarder plusieurs matchs des lignes de côté.

«C’est un bon début de saison. Tout se passe bien, mais comme athlète, on veut toujours s’améliorer chaque jour. Je garde la tête sur les épaules et je continue de travailler», a expliqué l’ancien de Rouge et Or de l’Université Laval.

«Ç’a été une étape de ma jeune carrière que je devais vivre et c’était un test pour savoir si j’allais être capable de passer par-dessus, a-t-il expliqué en faisait référence à la saison passée. Ça m’a permis de montrer ce que j’avais à l’intérieur de moi et que j’étais capable de surmonter ça. Je n’ai pas vraiment travaillé sur un aspect en particulier. J’ai essayé de laisser les distractions à l’extérieur et de rester dans ma bulle.»

Plus de pression

L’attaque qui éprouve de la difficulté à atteindre la zone des buts rajoute une pression supplémentaire à Bede. Le botteur sait qu’il doit réussir ses placements, sachant que l’équipe marque en moyenne seulement 17,3 points par rencontre (avant les matchs de cette semaine), le pire rendement de la LCF.

«C’est vrai qu’on ne marque pas beaucoup de points, mais en fin de compte, on arrive quand même à atteindre des zones qui me permettent de tenter des bottés. Je sais que c’est un processus et présentement, on met quelque chose en place qui va faire qu’on va marquer beaucoup de points. C’est juste que ça prend du temps.»

Les célébrations sont de retour

Lors du dernier match face aux Lions de la Colombie-Britannique, on a pu voir Bede imiter un joueur de baseball qui frappe un coup de circuit lorsqu’il réussissait des bottés de précision.

Les choses vont bien cette année comme le démontre sa fiche de huit placements réussis en neuf essais (avant le match de vendredi).

«On veut une belle interaction avec nos partisans dans le stade, alors si je peux les marquer avec ma célébration, ça fait plaisir.»