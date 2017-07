Andrew Barroway n’a aucune intention de vendre les Coyotes

Le propriétaire des Coyotes de l’Arizona Andrew Barroway a réitéré son intention de garder les Coyotes dans la région de Phoenix, tout en affirmant vouloir en rester le propriétaire pour longtemps. Très longtemps.

Barroway était présent jeudi lors de la conférence organisée par les Coyotes pour présenter le nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Rick Tocchet, aux médias. Il s’agissait de sa première apparition publique depuis que l’homme d’affaires a racheté les parts des actionnaires minoritaires de l’équipe pour en devenir l'unique propriétaire.

Dans une entrevue réalisée avec ArizonaSports.com, Barroway a confié n’avoir aucune intention de vendre ni déménager la franchise.

«Nous ne déménagerons pas et je n’ai aucun plan pour relocaliser l’équipe. Mon fils ne me le pardonnerait jamais. Il va étudier à l’Université du Michigan en gestion sportive et quand il sera plus vieux, il planifie en devenir le propriétaire à son tour. C’est une entreprise familiale et je veux que cette équipe demeure dans notre famille pour plusieurs générations.»

Le succès d’une équipe en Arizona ne passe plus par le Gila River Arena de Glendale et le propriétaire, comme la LNH, espère être en mesure de construire un nouvel aréna dans la région de Phoenix dans un avenir rapproché.

«L’échec n’est pas une option, tranche Barroway. La ligue est au courant à 100 % de la situation des Coyotes. Gary Bettman croit qu’un nouvel aréna serait un coup de circuit pour nous et que c’est la seule chose qui nous empêche de progresser.»