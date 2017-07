Un essai chez les Kings pour Andrei Loktionov

Les Kings de Los Angeles ont invité l’attaquant Andrei Loktionov à leur prochain camp d’entraînement dans le cadre d’un essai professionnel.

C’est ce qu’a indiqué le réseau local de FOX Sports, jeudi.

Loktionov a d’ailleurs été un choix de cinquième tour, le 123e au total, de l’organisation californienne en 2008. Il a disputé 59 matchs du calendrier régulier avec les Kings entre 2009-2010 et 2011-2012, avant d’être échangé aux Devils du New Jersey en février 2013, puis aux Hurricanes de la Caroline environ un an plus tard.

Le hockeyeur de 27 ans a passé les trois dernières années avec le Lokomotiv de Iaroslavl, dans la Ligue continentale. Lors de la plus récente campagne, il a amassé 12 buts et 15 mentions d’aide pour 27 points en 58 parties, ajoutant 12 points en 15 joutes éliminatoires.