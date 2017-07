Tim Tebow claque le circuit de la victoire

Tim Tebow a claqué un circuit en solo en fin de septième manche pour procurer une victoire de 5-4 aux Mets de St. Lucie face aux Tortugas de Daytona au niveau A+, jeudi.

L’ancien quart-arrière de la NFL poursuit son apprentissage dans les ligues mineures au sein de l'organisation des Mets de New York.

Il a maintenant frappé un coup sûr dans un 11e match consécutif.

