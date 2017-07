Scherbak doit confondre les sceptiques

Contrairement à certains joueurs issus de la même cuvée, Nikita Scherbak n’a toujours pas fait ses preuves dans la LNH.

Le premier choix des Canadiens de Montréal au repêchage amateur de 2014, qui aura 22 ans en décembre, a été appelé au podium avec la 26e sélection au total de l’encan. Trois ans plus tard, il n’a disputé que trois matchs avec le grand club.

Or, 14 joueurs repêchés après lui ont participé à plus de rencontres et ont, forcément, amassé plus de points.

Parmi eux, il y a Viktor Arvidsson (Nashville, 77 points en 142 parties), Brayden Point (Tampa Bay, 40 points en 68 matchs), Christian Dvorak (Arizona, 33 points en 78 rencontres), puis on note deux choix de sixième et septième tours en Kevin Labanc (San Jose, 20 points en 55 parties) et Ondrej Kase (Nashville, 15 points en 53 matchs).

David Pastrnak (25e rang) a été sélectionné tout juste avant Scherbak et il vient d'offrir une campagne de 34 buts et 70 points aux Bruins de Boston à sa troisième saison dans le circuit.

Le meneur de cette cuvée? Le prodigieux attaquant Leon Draisaitl des Oilers d'Edmonton (troisième choix au total), avec 137 points en 191 matchs.

L’âge est-il un facteur?

Dans une capsule publiée sur le site web de l’équipe, la semaine dernière, le vice-président du personnel des joueurs des Canadiens, Trevor Timmins, a pris la défense de l’espoir russe.

«Il est né au mois de décembre, donc il était un des plus jeunes [de la cuvée]. Après avoir été repêché, plutôt que de jouer deux ans de junior, il n’a pu jouer qu’une dernière année. C’est pourquoi sa première saison dans les rangs professionnels [en 2015-2016] a été difficile», a-t-il expliqué avec justesse.

En revanche, lorsqu’on regarde les meilleurs pointeurs de la cuvée 2014, 10 des 14 patineurs de la liste sont plus jeunes que Scherbak.

De ce nombre, trois d'entre-eux sont parmi les quatre joueurs ayant amassé le plus grand nombre de points : Pastrnak (123 points en 172 matchs), Nikolaj Ehlers (Winnipeg, 102 points en 154 matchs) et Aaron Ekblad (Floride, 96 points en 227 matchs), qui est aussi celui avec le plus grand nombre de parties dans la LNH dans la classe de 2014.

Toujours un potentiel de top 6, selon Timmins

Interrogé à savoir si le Russe était toujours considéré comme un espoir du calibre de la Ligue nationale, Timmins a réitéré sa confiance en citant un propos de Bill Belichick, l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dans la NFL.

«Le talent te mène au plancher et le caractère te propulse au plafond, a-t-il imagé. Nous espérons que Nikita continuera de se servir de son caractère pour se hisser au plafond.»

Peu importe les pronostics et statistiques, l’expert en recrutement amateur est toujours d'avis que Scherbak un espoir de haut calibre.

«Il a le potentiel d’être un attaquant du top 6. C’est à lui de se faire valoir. Nous mettons tous les outils en sa disposition pour qu'il réussisse.»

À sa deuxième année dans les rangs professionnels, Scherbak a inscrit 13 buts et 41 points avec les IceCaps de St. John’s, lors de la plus récente campagne. Il a ajouté deux points en quatre parties éliminatoires.

Entre le 11 février et le 5 mars, il avait impressionné avec 12 points en 10 matchs. Nul doute, c’est avec une telle cadence qu’il pourra convaincre les décideurs de lui donner un poste régulier dans la formation des Canadiens.

Sans contredit, le Moscovite devra connaître tout un camp pour commencer la saison à Montréal. Il sera en compétition avec d'autres espoirs comme Charles Hudon et Daniel Carr.

