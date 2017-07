Les Hurricanes vendus?

Les Hurricanes de la Caroline seraient sur le point d'être vendus, selon ce qu’a rapporté le média spécialisé «Bloomberg», jeudi.

Selon le journaliste Scott Soshnick, un expert en affaires sportives, l'actuel propriétaire Peter Karmanos aurait une entente en place avec Chuck Greenberg, l'ancien président et chef de la direction des Rangers du Texas, concession du baseball majeur.

Toujours selon Soshnick, la transaction serait évaluée à 500 millions $. La même source avance que Greenberg s’associerait avec certains investisseurs et partagerait son temps entre Dallas et Raleigh, là où évoluent les Hurricanes.

«C'est une question à poser à l'équipe, mais je peux confirmer que l'équipe ne s'en va nulle part», a commenté l’adjoint au commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Bill Daly, au Journal de Québec quant à cette possible transaction.

Karmanos a mentionné en janvier dernier qu’il serait prêt à vendre sa formation si un acheteur sérieux lui faisait une offre intéressante. À la dernière rencontre des gouverneurs, il a refusé de commenter le dossier au «Journal de Montréal».

Dans son traditionnel point de presse entourant le week-end des étoiles, le commissaire Gary Bettman a tenté de se faire convaincant sur ce sujet en assurant que les «Canes» demeureront à Raleigh, mettant une croix sur le scénario d'une relocalisation.

Par ailleurs, une nouvelle expansion de la LNH ne semble pas non plus dans les plans à court terme du circuit. La ville de Las Vegas a obtenu la 31e équipe de la ligue et les Golden Knights, dont le propriétaire Bill Foley, a payé environ 500 millions $ pour amener un club dans la Ville du vice, disputeront la première saison de leur histoire à compter d’octobre.

La formation de la Caroline a attiré en moyenne 11 776 spectateurs par rencontre locale la saison passée, soit le plus faible total de la ligue. Karmanos détient la concession autrefois située à Hartford depuis 1994. Il avait déménagé les Whalers au terme de la campagne 1996-1997.