Jose Quintana change d’équipe, mais pas de ville

Les Cubs ont acquis le lanceur des White Sox Jose Quintana par le biais d’une transaction majeure impliquant les deux équipes de Chicago, jeudi.

En retour, les Sox ont obtenu quelques espoirs, soit le voltigeur Eloy Jimenez, l’artilleur Dylan Cease, ainsi que les joueurs d’avant-champ Matt Rose et Bryant Flete.

Quintana, 28 ans, a présenté une fiche de 4-8 et une moyenne de points mérités de 4,49 cette saison. En 104 manches et un tiers, il a concédé 40 buts sur balles et réussi 109 retraits sur des prises.

Le gaucher a amorcé sa carrière dans les majeures en 2012 avec les Sox. Il revendique une fiche à vie de 50-54 et une moyenne de 3,51, ayant totalisé 13 victoires en 2016.

Avant les duels du jour, les deux clubs de la Ville des vents étaient en difficulté au classement.

Champions en titre de la Série mondiale, les Cubs affichaient un bilan déficitaire de 43-45 et occupaient le deuxième rang de la section Centrale de la Ligue nationale. De leur côté, les Sox (38-49) étaient derniers de la Centrale de l’Américaine.