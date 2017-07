Gabriela Dabrowski s’incline en double mixte

La Canadienne Gabriela Dabrowski et son coéquipier indien Rohan Bopanna ont baissé pavillon en trois manches de 6-7 (4), 6-4 et 7-5 contre le Finlandais Henri Kontinen et la Britannique Heather Watson, en quart de finale du double mixte du tournoi de Wimbledon, jeudi.

Le duo perdant a conclu la rencontre avec quatre fautes directes du revers. Il était 10e tête de série dans le tournoi.

Kontinen et Watson ont profité de trois de leurs 11 balles de bris, tandis que l’équipe de la Canadienne s’est contentée d’un seul bris de service.

Carson Branstine perd et l’emporte

Carson Branstine s’est pour sa part inclinée en quart de finale chez les filles en trois manches de 6-4, 1-6 et 1-6 face à l’Américaine Claire Liu, troisième tête de série.

La représentante de l’unifolié a réussi quatre as, mais a commis sept doubles fautes dans la rencontre. Elle a perdu son service à cinq reprises, alors que Liu a obtenu 12 occasions de briser. La jeune Canadienne de 17 ans a pu se consoler en double chez les filles, alors qu’elle a vaincu le duo suisse composé d’Ylena In-Albon et de Simona Waltert en deux manches identiques de 6-3, avec sa coéquipière ukrainienne Marta Kostyuk, au deuxième tour.

Favori pour l’emporter, le tandem a eu le dessus lors de 67 des 118 échanges.