Des lésions cérébrales «graves et permanentes» pour Nouri

Le milieu de terrain néerlandais Abdelhak Nouri, victime d'un malaise cardiaque lors d'un match amical samedi en Autriche, présente des lésions cérébrales «graves et permanentes», a annoncé jeudi son club, l'Ajax Amsterdam.

«L'Ajax est profondément attristé par la nouvelle selon laquelle des lésions cérébrales graves et permanentes ont été diagnostiquées chez Nouri», écrit le club sur son compte Twitter.



«Nos pensées et prières vont vers lui et ses proches en ces moments difficiles», a-t-il ajouté, avec le mot-clique #StayStrongAppie (#ResteFortAppie).

Nouri, 20 ans, s'est soudainement écroulé pendant un match de pré-saison entre l'Ajax et le Werder Brême en Autriche samedi. Pris en charge par les secours, il a été transporté par hélicoptère vers un hôpital d'Innsbruck, où il a été placé en soins intensifs.



«Les fonctions cérébrales de Nouri ont été analysées ces derniers jours», a expliqué le club, cité par la radio-télévision publique néerlandaise NOS.



«Le diagnostic qui a ensuite été posé est qu'une grande partie de son cerveau ne fonctionne plus et que les chances de rétablissement de ces fonctions cérébrales cruciales sont nulles», a-t-il précisé.



Lundi, l'Ajax Amsterdam avait annoncé que le coeur du jeune footballeur «fonctionnait normalement et semblait n'avoir subi aucun dommage».



Depuis l'hôpital d'Innsbruck (Autriche), la famille du joueur a dit «puiser énormément de force dans les nombreux messages de soutien» et appelle les fans à "prier" pour le jeune footballeur.



D'origine marocaine, Nouri a fait ses débuts avec l'Ajax en septembre dernier au cours d'un match de Coupe des Pays-Bas contre Willem II.