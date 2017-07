Sortie éprouvante pour Aleksandra Wozniak

Le parcours d’Aleksandra Wozniak au Challenger de Winnipeg aura été de courte durée. Dans une rencontre disputée dans des conditions atypiques du tennis professionnel, la Québécoise a été évincée dès le deuxième tour, mercredi.

Deux jours après avoir réussi sa rentrée sur le court central, Wozniak a été confrontée aux aléas de son sport.

En raison de la pluie tombée en matinée, sa rencontre contre la Japonaise Hiroko Kuwata a été déplacée en fin d’après-midi sur un obscur terrain, au fond du site. Aucun gradin, des joueurs ou des entraîneurs comme spectateurs et aucune séparation avec le court d’à côté.

Premier tournoi en un mois

Wozniak et son adversaire ont été dérangées plusieurs fois par des balles qui s’invitaient dans leur duel. On était loin de Wimbledon. Après avoir enlevé la première manche, la joueuse de Blainville s’est effondrée pour baisser pavillon 3-6, 6-3 et 6-4 contre Kuwata, sixième favorite et 256e au classement. Wozniak participait à son premier tournoi en près d’un mois.

Une distraction

«C’était dur avec les conditions. Il fallait toujours arrêter. On a arrêté tellement de fois. Tu manques ton premier service, puis tu fais une double faute parce que les balles de l’autre terrain viennent toujours vers toi. En plus, elles jouaient en double. C’est une distraction, a concédé la 322e raquette mondiale au «Journal de Québec».

«Mentalement, tu travailles doublement plus fort. Il faut que tu te concentres et que tu regardes si la balle arrive ou pas. C’est là que tu dois trouver des moyens de passer par-dessus ça. Mais c’est comme ça dans des Challengers, c’est, disons un peu moins professionnel lors des journées de pluie.»

Wozniak a reconnu qu’elle n’a pas joué son meilleur tennis après avoir poussé dans les câbles la Japonaise. Sa remontée en troisième manche, alors qu’elle a effacé un déficit de 0-3, a été vaine.

«Je suis déçue et même frustrée d’avoir perdu ce match-là. J’ai gagné la première manche, puis elle continuait à pousser la balle et je trouvais que je n’avais aucun rythme avec la sorte de balle qu’elle frappait», a expliqué l’athlète de 29 ans, qui retournera à Montréal dès aujourd’hui pour peaufiner son jeu en prévision du Challenger de Gatineau où elle devrait être en action lundi ou mardi, en simple.

Adversaire coriace

Même avec une stratégie plus agressive de la part de l’ancienne 21e mondiale, Kuwata n’a pas bronché. «J’essayais de varier mes coups, en donnant de l'effet la balle et de la pousser avec des balles brossées pour l’attaquer. Mais ce n’était pas évident avec les conditions.»

Quand deux partenaires croisent le fer

C’est aux côtés de Brayden Schnur que Frédéric Niemeyer poursuivra son rôle d’entraîneur au tableau principal.

Schnur, un Torontois de 22 ans, a eu le meilleur sur son compatriote Filip Peliwo, s’imposant en deux manches de 6-2 et 7-6 (4) dans une confrontation du premier tour. Il a notamment sauvé six balles de bris. Les deux joueurs sont nouvellement sous la direction de l’ancien professionnel.

La fatigue

Vainqueur du récent Futures de Saskatoon et finaliste, la semaine précédente à Kelowna, Peliwo a semblé être rattrapé par la fatigue dans ce duel qui a duré près d’une heure et demie.

«Ce ne fut pas un mauvais match, mais c’est certain que mon corps a besoin de repos», a laissé tomber l’ancien numéro un mondial chez les juniors, en 2012.

Niemeyer a analysé le jeu de ses poulains du haut des gradins pendant la rencontre et il a décelé des failles de part et d’autre.

«À chaque match, ce n’est pas nécessairement de [savoir s’ils vont] gagner ou perdre, surtout en ce moment où on commence à travailler ensemble. C’est de voir s’ils vont être capables d’appliquer les affaires qu’on travaille dans un match», a-t-il commencé par dire en entrevue.

«Schnur, ça fait 10 jours qu’on travaille ensemble. Il a fait de très bonnes choses, je suis très content de lui. Et Peliwo m’a montré beaucoup de trucs sur lesquels je pense pouvoir l’aider. En espérant qu’ils fassent la différence pour atteindre l’autre niveau.»

Septième tête de série à Winnipeg, Schnur pointe au 233e échelon de l’ATP. Il a mis la main sur deux titres ITF depuis le début de la saison en tournois Futures, dont l’un au Nigeria.

Polansky aisément

Troisième meilleur Canadien sur la scène mondiale, Peter Polansky a franchi avec succès le premier tour, défaisant l’Américain Christian Harrison 6-3 et 6-2.

Chez les femmes, Carol Zhao a été incapable d’achever la Chinoise Shilin Xu alors qu’elle menait 5-3 à la troisième manche, subissant l’élimination par un score de 4-6, 6-1 et 7-6 (4).

Par ailleurs, Tennis Canada a confirmé mercredi que les jeunes sensations Denis Shapovalov et Bianca Andreescu montreront l’étendue de leur talent dans le cadre du Challenger de Granby, deuxième tournoi mixte au Québec en juillet après celui de Gatineau.