Les Cowboys de Dallas toujours les plus fortunés

Pour une deuxième année consécutive, les Cowboys de Dallas trônent au sommet du classement Forbes des équipes sportives les plus fortunées de la planète.

L’équipe de Jerry Jones, que celui-ci a achetée en 1989 pour 150 millions $, a maintenant une valeur de 4,2 milliards $, en hausse de 5%.

Outre les Cowboys, 29 autres équipes de la NFL font partie des 50 équipes sportives ayant la plus grande valeur. Seuls les Bengals de Cincinnati, les Lions de Detroit et les Bills de Buffalo n’apparaissent pas dans cette liste.

Les Yankees de New York pointent au deuxième rang du classement. La formation du baseball majeur vaut 3,7 milliard, soit 9% de plus qu’en 2016. C’est également la franchise sportive qui attirent le plus de commanditaires, avec des revenus de 120 millions.

Trois équipes de soccer complètent le top 5. Le Manchester United a vu sa valeur atteindre 3,69 milliards $, ce qui constitue une augmentation annuelle de 11%. Le FC Barcelone arrive tout juste derrière avec 3,64 milliards $ tandis que le Real Madrid est cinquième à 3,58 milliards $.

Par ailleurs, huit équipes de la NBA font partie du classement. Les Knicks de New York demeurent celle qui arrive le plus haut dans le classement, au septième rang, grâce à une valeur de 3,1 milliards.

Aucune équipe de la Ligue nationale de hockey ne figure dans le top 50, pas même le Canadien de Montréal ou les Maple Leafs de Toronto.