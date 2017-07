Le baseball est redevenu «cool»

Publié aujourd'hui à 00h29

Après avoir regardé le match des futurs espoirs, le concours de coups de circuit et le match des étoiles, j'ai l'impression que le baseball revient en force.

Avec un nombre record de circuits qui ont été frappés en première moitié de saison, une recrue comme Aaron Judge, humble, sympathique, charismatique qui frappe des balles à plus de 500 pieds du marbre et des lanceurs qui atteignent régulièrement 100 miles à l'heure sur le radar, le baseball majeur est en très bonne santé.

Judge est le nouveau visage des Yankees et lorsqu'on l'écoute en entrevue, on a l'impression d'entendre l'ancien capitaine, Derek Jeter. À 6'7" et 280 livres, on peut dire que c'est un Jeter format géant.

Bryce Harper a seulement 24 ans, un an plus jeune que Judge, et il vient de participer à son cinquième match des étoiles. Cody Bellinger, une recrue avec les Dodgers, a déjà 25 circuits en 70 matchs. Ah oui, il n'a que 21 ans.

L'arrêt-court de la meilleure équipe de l'américaine depuis le début de la saison, Carlos Correa est un sérieux candidat au titre joueur le plus utile et il est âgé de 22 ans. Pendant ce temps à Boston, les Red Sox sont en tête en grande partie grâce aux nouveaux Killers B's. Mookie Betts et Xander Bogaerts sont âgés de 24 ans chacun et la recrue Andrew Benintendi vient d'avoir 23 ans. Le côté gauche de l'avant-champ des Indians de Cleveland était au match des étoiles, Jose Ramirez au troisième coussin et Francisco Lindor à l'arrêt-court sont âgés respectivement de 24 et 23 ans.

Dimanche, lors du match des espoirs, on a eu la chance de voir la relève à l'œuvre, les vedettes de demain. Le droitier de 21 ans de l'organisation des White Sox Michael Kopech a atteint 101 miles à l'heure. Le joueur par excellence du match fut un autre lanceur droitier, Brent Honeywell des Rays de Tampa Bay, qui lance une balle tire-bouchon. Le cousin de son père est l'ancien releveur des Expos Mike Marshall, un spécialiste de la balle tire-bouchon. Enfin, on a eu la chance de voir deux espoirs des Blue Jays en Bo Bichette et Vladimir Guerrero junior qui seront dans les majeures dans quelques années.

Tous ces jeunes joueurs et plusieurs autres qui ont eu un impact en première moitié font en sorte qu'on a nettement l'impression que le baseball est redevenu «cool».