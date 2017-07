Justin Smoak et Roberto Osuna ont apprécié

Justin Smoak et Roberto Osuna n’ont pas eu l’occasion de se reposer à l’instar de leurs coéquipiers des Blue Jays de Toronto, à l’occasion de la pause du match des étoiles du baseball majeur, mais les deux joueurs ont apprécié leur expérience, à Miami.

Smoak s’est présenté deux fois dans le rectangle des frappeurs. Il a cogné un simple en deuxième manche, avant de soutirer un but sur balles à Carlos Martinez, lors du quatrième tour au bâton, dans un gain de la Ligue américaine au compte de 2-1, face à la Nationale.

«C’était incroyable. J’ai réussi un coup sûr, et c’était bien, a dit Smoak, dans des propos rapportés par le site officiel du baseball majeur. Je m’en souviendrai pour le restant de mes jours. J’ai simplement essayé d’apprécier le moment.»

«J’étais un peu nerveux avant la rencontre, mais une fois que j’ai mis le pied sur le terrain, je me suis senti confortable. Je croyais que j’allais être plus nerveux la première fois que je me suis amené au bâton, mais ça n’a pas été le cas.»

Le joueur de premier but a par ailleurs apprécié la profondeur au sein de la formation victorieuse.

Osuna, le spécialiste des fins de match des Jays, a pour sa part fait face aux frappeurs de la Nationale lors de la septième manche, ne concédant qu’un simple à Michael Conforto.

Le jeune artilleur de 22 ans a particulièrement apprécié la compagnie de Robinson Cano.

«C’est un rêve devenu réalité, a affirmé Osuna. Je me souviens de lui lorsqu’il jouait avec les Yankees de New York. J’ai grandi en le regardant jouer. Yadier Molina est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vu jouer.»

«Jouer avec ou contre eux signifie beaucoup pour moi.»

Les Blue Jays reprendront l’action vendredi, alors qu’ils amorceront une série de trois rencontres face aux Tigers, à Detroit.