Gold Cup: le Canada en bonne position

Après un verdict nul de 1-1 face à la formation du Costa Rica mardi, l’entraîneur de l’équipe canadienne de soccer masculin Octavio Zambrano s’est montré satisfait à la Gold Cup de la CONCACAF.

«Ces points nous placent dans une bonne position et nous sommes toujours en première place de notre groupe, a affirmé Octavio Zambrano, entraîneur-chef de l’équipe canadienne, par voie de communiqué.

«Nous sommes arrivés à ce tournoi avec le but de nous rendre à la prochaine ronde. Nous sommes restés concentrés et le groupe a bien performé.»

L’équipe canadienne a effectivement conservé sa place en tête du Groupe A. Le Canada présente maintenant un dossier d’une victoire et d’un match nul à la Gold Cup. À son premier affrontement, la formation nationale avait vaincu la Guyane française par la marque de 4-2.

L’entraîneur était particulièrement satisfait de la tenue de ses recrues.

«Je crois que les jeunes joueurs ont bien joué et vous pouvez voir qu’il y a un potentiel pour encore mieux, a affirmé Zambrano. Nous devons continuer à développer ces jeunes joueurs.»

C’est d’ailleurs Alphonso Davies, âgé de 16 ans seulement, qui a inscrit l’unique but de la formation canadienne contre le Costa Rica. Il s’agissait de son troisième but du tournoi.

Borjan confiant

Le gardien de but canadien Milan Borjan s’est également illustré dans la rencontre en repoussant 13 tirs. Seul Francisco Calvo a réussi à déjouer la vigilance de Borjan qui a été choisi joueur du match.

«Je crois que l’équipe a très bien joué. Nous étions unis en tant qu’équipe, nous avons démontré cela dans notre premier match et maintenant dans celui-ci, a commenté Borjan. C’est vraiment bon pour le Canada, parce que ça démontre que nous allons de l’avant avec notre nouvel entraîneur, avec une nouvelle équipe. Nous devons continuer comme cela et nous battre à chaque match et nous allons amener de bons résultats pour le Canada.»

À son prochain match de la Gold Cup, le Canada affrontera le Honduras. La rencontre aura lieu le vendredi 14 juillet, au Toyota Stadium de Frisco, au Texas.