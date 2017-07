Étoiles : l'hymne national canadien a fait jaser

La chanteuse canadienne Jocelyn Alice s’est attirée des critiques sur les réseaux sociaux, mardi, pendant son interprétation de l’hymne national de son pays au match des étoiles de la MLB, à Miami.

L’artiste originaire de Calgary, connue pour ses tuyaux «Jackpot» et «Bound to you» s’est esclaffée en plein milieu de sa performance, ce qui a fait détourner les regards des joueurs.

Le Canadien des Reds de Cincinnati Joey Votto et la vedette des Blue Jays de Toronto Justin Smoak, n’ont pas apprécié non plus.

Voyez la performance dans la vidéo, ci-dessus.