Raonic-Federer : prise 3

Milos Raonic peut-il refaire le coup et vaincre, pour une deuxième année d’affilée, le roi de Wimbledon, Roger Federer?

On aura la réponse à cette question mercredi alors que le tennisman canadien se mesurera à Federer dans l’un des matchs de quarts de finale prévus à l’horaire, soit le deuxième sur le court central.

La commande est de taille pour Raonic parce que le Suisse de 35 ans (bientôt 36) est de retour au sommet de sa forme cette année.

Federer n’a pas perdu une seule manche depuis le début du tournoi, lui qui est en quête d’une huitième couronne à Wimbledon.

Aucun avantage

«Il est le meilleur joueur de tous les temps, a commenté Raonic. Et il domine la compétition cette année, même s’il a choisi de faire l’impasse sur la saison sur terre battue.

«Je devrai trouver une façon d’être meilleur que lui en cette journée que j’attends avec impatience. Ce qui s’est passé ici l’an dernier à Wimbledon n’a plus d’importance. Ça ne me procure aucun avantage d’être parvenu à battre Federer. Ça fait déjà un an, après tout.»

Raonic avait alors maté Federer en demi-finale en cinq manches de 6-3, 6-7 (3), 4-6, 7-5 et 6-3, vengeant ainsi la défaite subie contre le Bâlois en 2014 à Wimbledon, aussi en demi-finale. Il montre une fiche en carrière de 3-9 contre lui.

Une admiration sans bornes

Raonic, que les Français aiment bien surnommer le «Bombardier canadien», voue une admiration sans bornes à l’égard de Federer.

«Ce qu’il a accompli en remportant les Internationaux d’Australie en début d’année est impressionnant lorsqu’on pense que Roger avait dû, auparavant, se retirer de la compétition pendant six mois afin de soigner une blessure à un genou», a-t-il souligné.

«D’être parvenu à triompher d’un tournoi du Grand Chelem aussi tard dans sa carrière constitue tout un exploit. Federer était de retour au sommet de son art, rendant ses adversaires inconfortables. Son jeu était agressif comme à ses belles années. Je ne connais personne qui aime le tennis plus que Roger.»

Un journaliste londonien a demandé à Raonic s’il lui arrive encore de penser au revers amer subi l’an dernier en finale à Wimbledon face à Andy Murray, qui l’avait emporté en des manches de 6-4, 7-6 (3) et 7-6 (4).

«Si cette performance a servi à alimenter ma motivation sur le coup, il y a longtemps que je l’ai mise sur le côté puisqu’il y a eu trop de matchs et trop de tournois qui ont été disputés depuis ce temps, a raconté Milos. J’ai aussi eu à surmonter mon lot de blessures.»

Pas de malaises aux jambes

Au sujet de sa condition physique, il est bon de souligner que Raonic ne s’est plaint d’aucun malaise aux muscles ischio-jambiers depuis le début du tournoi.

Michal Novotny est son nouveau physiothérapeute depuis quelques mois et les résultats semblent être positifs.

Raonic a d’ailleurs mentionné avoir apporté des modifications à son entraînement afin de miser sur la souplesse plutôt que sur la puissance.

«Il sera important contre Federer de commencer le match en force, ce que je n’ai pas su faire jusqu’à maintenant dans ce tournoi, a déclaré Raonic. Je dois aborder chaque point comme s’il s’agit du dernier.»

Un joueur redouté

Il estime que son jeu, dans l’ensemble, s’est amélioré depuis l’an dernier.

«C’est le rythme qui fait défaut, a analysé Raonic. Je manque de constance. Je dois offrir du jeu plus efficace à chaque manche.»

L’ex-joueur Mats Wilander aime ce qu’il voit de Raonic depuis le début de la quinzaine à Wimbledon.

«Milos est le type de joueur que personne ne souhaite affronter, a-t-il dit. Il doit en être conscient et utiliser cela à son avantage pour jouer dans la tête de ses adversaires. Cet homme-là, lorsqu’il est en mode contrôle avec son puissant service, peut constituer un cauchemar pour tout rival.»