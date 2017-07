Plusieurs joueurs de la LNH au Pro-Am Gagné-Bergeron

À sa neuvième année d’existence, le Pro-Am Gagné-Bergeron accueillera sans l’ombre d’un doute son contingent le plus prestigieux de joueurs de la LNH, le 10 août prochain. Un groupe qui comprendra notamment le capitaine du Canadien de Montréal Max Pacioretty et le gardien étoile des Devils du New Jersey Corey Schneider.

Marc-Édouard Vlasic, Torey Krug, Antoine Vermette et, évidemment, Patrice Bergeron font également partie des 17 joueurs qui ont confirmé leur présence à ce match amical en compagnie de joueurs amateurs et servant à amasser des fonds pour trois fondations : Leucan, le Pignon Bleu et la Fondation Philippe Boucher.

Voyez une entrevue avec Patrice Bergeron dans la vidéo ci-dessus.

L’organisation attend toujours la réponse de deux autres hockeyeurs, et non les moindres, en Brad Marchand et Jonathan Drouin.

« On est très contents de la tournure des événements. Chaque année, on essaie d’améliorer les choses et cette année, on voulait trouver de nouveaux joueurs qui attireraient le monde et qui apporteraient quelque chose de nouveau à l’événement », a mentionné Bergeron qui sera secondé, cette année, par David Desharnais comme capitaines des deux formations puisque Simon Gagné n’y participe plus en tant que joueur depuis qu’il a pris sa retraite de la compétition.

De belles histoires

Parmi les amateurs présents, le jeune hockeyeur Zach Nadeau trépigne d’impatience. L’adolescent de 13 ans s’est vu offrir une place par l’un des commanditaires de l’événement. Le défenseur aura même la chance de jouer dans la même équipe que son joueur préféré, Marc-Édouard Vlasic avec les Rangers, du capitaine David Desharnais.

Chaque année, l’organisation tente d’offrir des places à des jeunes qui fréquentent le Patro Laval.

« C’était incroyable comme feeling. Je n’aurais jamais cru vivre ça un jour », a lancé le jeune homme qui a déjà participé à un mini-match organisé en marge du Pro-Am.

L’événement fera un autre heureux. Éric Coulombe, policier de Québec atteint d’une forme rare de cancer, s’est vu offrir par ses collègues une place pour le match.

C’est Simon Gagné qui est allé lui annoncer la nouvelle, d’ailleurs, à la suite d’un match hors concours entre les policiers de la Ville de Québec et des anciens joueurs de la LNH.

« Il pensait que ce match, ce n’était qu’un nanane. Il n’avait aucune idée de ce qui l’attendait. Après le match, tous les joueurs sont allés dans la chambre, tout comme sa femme et ses enfants. C’est alors qu’on lui a annoncé la nouvelle. Ce fut un beau travail d’équipe. Chaque année, il y a de belles histoires au Pro-Am Gagné-Bergeron et celle-là, elle était vraiment le fun », a raconté Gagné, mardi.

Le fils de Coulombe vivra également un moment spécial puisqu’il pourra s’habiller dans le vestiaire et à côté de son idole, Patrice Bergeron, en plus de participer à la séance d’échauffement.

En bref

L’organisation du Pro-Am Gagné-Bergeron devra attendre encore une année avant de franchir le cap du million de dollars amassés pour les trois fondations qu’elle chapeaute. Néanmoins, le responsable du comité d’organisation, Alain Rioux, assure que le record de 133 000 $ amassés dans le cadre d’un événement sera battu cette année.

Un nouveau trophée sera remis au meilleur joueur amateur... 1600 billets ont déjà été vendus... Un tailgate aura toujours lieu, dès 16 h et l’entrée sera gratuite aux enfants tandis que les adultes devront avoir un billet pour le match en leur possession.