Nick DePuy veut faire sa place chez l'Impact

L’attaquant de l’Impact de Montréal Nick DePuy a été peu utilisé par l’entraîneur-chef Mauro Biello depuis le début de la saison. L’Américain de 22 ans garde cependant le moral, tout en espérant pouvoir s'imposer en deuxième moitié de campagne.

DePuy a participé à cinq rencontres de saison régulière, mais il n’a toujours pas trouvé le fond du filet. Le choix de premier tour de la formation québécoise au dernier SuperDraft de la Major League Soccer tentera de se mettre en marche mercredi lors du match amical contre le Fury d’Ottawa.

«C’est définitivement une opportunité pour moi de prendre mon rythme, de me bâtir une confiance et de marquer des buts, a-t-il avoué. Je n’ai pas obtenu beaucoup de minutes, mais chaque fois que je joue, c’est une chance qui s’offre à moi.»

«J’aimerais marquer des buts. J’ai pris part à quelques matchs et j’ai obtenu un départ, mais mon travail c’est de compter et je n’ai toujours pas été en mesure de le faire. Je travaille fort afin d’être dangereux en attaque.»

Un gabarit imposant

À 6 pi 5 po et 205 lb, DePuy possède des qualités qui pourraient lui permettre d’être une menace constante au niveau du jeu aérien. Il doit cependant peaufiner plusieurs aspects de son jeu.

«C’est une situation difficile, mais je travaille fort et je sens que je m’améliore [...] Le jeu est bien plus rapide à ce niveau alors je travaille sur mon agilité et ma vitesse. Avec mon gabarit, ce serait super si je pouvais être plus rapide. Je tente aussi d’améliorer ma finition de façon constante et mon jeu dos au but, pour aider l’équipe à garder possession du ballon.»

DePuy doit profiter de la rencontre de mercredi pour démontrer qu’il peut faire le travail, si jamais Matteo Mancosu et Anthony Jackson-Hamel devaient tomber au combat en deuxième moitié de saison.

«C’est impossible que tout le monde soit en santé durant toute la saison. C’est normal qu’il y ait des joueurs blessés», a souligné l’entraîneur adjoint Wilfried Nancy.

«Pour nous en tant que ''coachs '', ça va être super intéressant de regarder ça, pour mettre l’équipe la plus compétitive [sur le terrain] par la suite.»