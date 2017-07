L’Impact premier de classe... pour l’indiscipline

Les statistiques à ce sujet sont assez claires : à la mi-saison, tout indique que l’Impact de Montréal est l’une des équipes les plus indisciplinées de la MLS.

Selon le site whoscored.com, spécialisé en statistiques de soccer, le club montréalais a commis en moyenne 14,6 fautes par match durant la première moitié de la saison 2017. Ce qui est bon pour le premier rang dans toute la ligue.

Les 249 fautes de l’Impact, au total, placent l’équipe au huitième rang à ce chapitre dans la MLS. Sauf que le club montréalais a disputé 17 parties jusqu’à maintenant. Tous les clubs qui le devancent dans cette statistique ont joué au moins un match de plus et trois d’entre eux en ont joué 20.

En ce qui concerne les cartons, l’Impact présente également des chiffres ronflants. Son total de 42 jaunes est bon pour le deuxième rang, derrière les Red Bulls, alors que ses quatre rouges est également le deuxième plus haut total, cette fois derrière les Earthquakes de San Jose. Sauf que les Red Bulls n’ont récolté aucun rouge et les ‘Quakes n’ont eu que 22 jaunes... le plus bas total de la MLS.

Cela dit, est-ce que l’Impact a été sanctionné un peu trop sévèrement en certaines occasions par les arbitres de la MLS? Est-ce que ces statistiques sont un peu gonflées artificiellement? Certains partisans, voire des joueurs et des entraîneurs de l’équipe pourraient en parler longuement...

D’ailleurs, l’Impact ne compte que 193 fautes subies en 2017, le deuxième plus bas total de la MLS. Voilà qui donne matière à réfléchir sur le travail des arbitres.

Deux buts sur coup de pied arrêté

Les chiffres démontrent également que l’Impact continue à peiner sur les coups de pied arrêtés. La formation de l’entraîneur Mauro Biello souffre notamment du départ de Didier Drogba à ce chapitre : l’Ivoirien avait le don de marquer directement dans ces situations. Jusqu’à maintenant, l’Impact n’a marqué que deux fois dans ces circonstances depuis le début de la saison, au 19e rang dans la MLS. Le Dynamo et les Whitecaps, avec neuf buts marqués, sont les plus dangereux de la MLS dans ces conditions.

Ce n’est pas mieux pour les buts accordés lors de phases de jeu arrêté. Toujours selon whoscored, l’Impact en a pris sept, au deuxième rang de la MLS. Dans un même ordre d’idées, l’Impact se situe au 18e rang de la MLS avec une moyenne de 10.9 duels aériens gagnés par match. Voilà autant de problèmes qui devront être observés sérieusement par l’état-major durant son recrutement estival...

Autres statistiques dignes de mention :

- L’Impact tente en moyenne 75 longs ballons par partie, peut-être une conséquence de son style de jeu souvent porté sur la contre-attaque. Les hommes de Mauro Biello se situent au troisième rang en MLS à ce niveau. À l’inverse, ils tentent en moyenne 327 passes courtes par match, ce qui est bon pour le 17e rang sur 22.

- C’est évident à l’œil nu, mais les statistiques tendent aussi à le démontrer : l’Impact attaque souvent sur la gauche, un segment du terrain qui est littéralement la propriété d’Ignacio Piatti. Selon whoscored, le bleu, blanc et noir lance 40% de ses attaques sur la gauche, pour le quatrième rang dans la MLS. À l’inverse, il pointe au 19e rang avec 36% de ses attaques sur la droite.

- Avec une moyenne de 8,3 dribbles par rencontre, l’Impact se trouve au septième rang en MLS. Évidemment, lorsqu’une équipe compte sur Piatti et Ballou Tabla...

- Sinon, l’Impact se retrouve en milieu de tableau autant pour les tirs tentés que les tirs cadrés.

- Par contre, le onze montréalais arrive au tout dernier rang de la MLS avec une moyenne de 0,2 tirs par matchs tentés à l’intérieur de la surface de but. Bref, quand l’Impact tire, il le fait souvent de loin. Il tente d’ailleurs en moyenne 5,4 tirs par match à partir de l’extérieur de la zone de réparation, ce qui le place au septième rang dans la ligue.

- L’Impact est porté sur le tacle, puisqu’il en tente 29,5 par partie, bon pour le 3e rang en MLS. En contrepartie, il se fait dribbler avec succès 10,1 fois par rencontre... ce qui représente est un sommet dans le circuit Garber.