Les joueurs du CH en mode entraînement

Si plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal en ont profité pour faire le vide, cet été, d'autres sont déjà à l'entraînement.

Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher, Carey Price, qui vient de signer une nouvelle entente de huits ans d'une valeur de 85 millions $, et Max Pacioretty ont notamment été aperçus en mode préparation.

#Habs captain Max Pacioretty totally living in the moment & embracing fatherhood w/ his eldest son, Lorenzo today.



