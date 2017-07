Le phénomène Aaron Judge

Le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge a attiré l’attention lundi soir, en remportant de manière spectaculaire le concours de circuits. Ces performances pourraient lui permettre de devenir le visage du baseball majeur.

C’est ce qu’a indiqué le commissaire des ligues majeures, Rob Manfred, en entrevue avec l’association des journalistes attitrés au baseball.

«Il est absolument phénoménal. Il n’y a aucun autre mot pour le décrire. Il est un joueur extrêmement talentueux sur le terrain et attirant en dehors.»

La recrue des Yankees domine les ligues majeures depuis le début de la saison. Il fait partie du top 3 au niveau de la moyenne au bâton (,329) et des points produits (66), en plus de trôner au sommet de la liste pour le nombre de longues balles. Il permet également aux Bombardiers du Bronx de demeurer dans la course permettant d’accéder aux séries éliminatoires.

Les souvenirs s’envolent

Les cartes produites pour commémorer le passage de Judge au concours de circuits ont trouvé preneur en quelques minutes, mardi.

Certaines cartes autographiées se vendaient entre 280$ et 3000$, tandis que des cartes contenant un morceau des bas que portaient le géant de 6 pi 7 po et 282 lb étaient offertes pour des sommes variant entre 99$ et 1500$.

Toutes ces cartes ont été vendues en quelques minutes et le site web Topps.com qui vendait la marchandise a eu de la difficulté à gérer toute l’affluence.

«J’ai vu Mike Trout, Bryce Harper et Kris Bryant et ce qu’ils ont fait pour le sport, a mentionné le directeur du commerce électronique du site web Topps.com, Jeff Heckman, en entrevue avec le site web du réseau ESPN. Toutefois, je n’ai jamais rien vu comme ça. Nous pensions que la victoire des Cubs en Séries mondiales allait être le plus gros événement, mais non. Plus de gens voulaient se procurer des souvenirs mardi que lorsque les Cubs ont gagné.»