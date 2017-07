Lachance surprend Laroche au fil d’arrivée

Jean-Michel Lachance est venu gâcher la soirée parfaite de Jean-François Laroche au fil d’arrivée de la sixième étape des Mardis cyclistes de Lachine.

Sans dire que Lachance est sorti de nulle part pour l’emporter, on ne s’attendait certainement pas à ce que Laroche se fasse devancer de la sorte au sprint final, lui qui avait remporté les cinq sprints intermédiaires avec une certaine facilité.

«Avec cinq tours à faire, j’étais certain que le peloton resterait regroupé jusqu’à la fin, je me suis donc assuré d’être aux avant-postes, a expliqué Lachance. J’ai anticipé le sprint et je suis sorti le premier du dernier virage. Par la suite, j’ai tout donné jusqu’au fil d’arrivée.»

Lachance en était à une quatrième victoire d’étapes aux Mardis. Il en avait déjà remporté deux chez les seniors dans les années passées et une dans la catégorie cadet.

«Je ne suis pas surpris de ma victoire, quoique c’est toujours difficile de gagner ici», a-t-il mentionné.

Laroche se dirigeait vers un balayage complet jusqu’à ce qu’il se fasse surprendre par Lachance.

«C’est certain que j’aurais aimé gagner, mais j’ai tout de même accumulé plusieurs points et j’ai augmenté mon avance en tête, a déclaré Laroche, avant de lancer à ses coéquipiers : "Vous avez fait une bonne course les gars". Jean-Michel avait une meilleure vitesse que moi à la toute fin.»

Si le détenteur du maillot jaune était malgré tout satisfait de sa soirée, les discussions étaient vives au sein de sa formation, car ils avaient laissé filer les points de la victoire.

Charles-Étienne Chrétien a terminé au troisième rang.

À la décharge des membres de Cycles Régis, ils ont dû travailler fort pour une deuxième semaine de suite. Ils en ont payé le prix à la fin et plusieurs n’avaient plus de jambes.

Leur objectif était nettement de positionner leur leader en bonne position pour tous les sprints intermédiaires, ce qu’ils ont bien accompli, malgré les attaques, dont quelques-unes animées par la formation junior de la Nouvelle-Zélande.

Les jeunes néo-zélandais sont au Québec, puisqu’ils participeront au Tour de l’Abitibi la semaine prochaine.

Laroche a amassé 145 points sur une possibilité de 155 et il a porté son total de points à 798.

Il jouit d’une confortable avance de 352 points sur Pierrick Naud, absent de la sixième étape. Naud totalise 446 points, trois de plus qu’Hendrik Pineda.

Les Mardis cyclistes de Lachine font relâche la semaine prochaine. La septième étape sera présentée le 25 juillet.