Publié aujourd'hui à 11h21

Mis à jouraujourd'hui à 11h25

Le concours de coups de circuit est devenu sans aucun doute l’attraction principale dans le cadre lors des festivités du match des étoiles du baseball majeur. Et ce n’est pas trop compliqué à comprendre.

Cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années, le résultat du match des étoiles n’aura aucune influence sur l’endroit où s’amorcera la Série mondiale. Alors, en réalité, le match des étoiles consistera à lancer une balle à 100 MPH et à la frapper le plus loin possible.

Beaucoup de puristes croient que le concours de coups de circuit ne devrait pas avoir lieu. J’espère que ces mêmes puristes, comme les sceptiques, seront confondus. Les balles ont été frappées à des distances incroyables de plus de 500 pieds sans oublier les 47 «Bonsoir, elle est partie » réussis par Aaron Judge.

On applaudit les frappeurs de simples, mais on se lève pour voir les frappeurs de coups de circuit qui nous éblouissent par leur puissance. Qui aimerez-vous voir dans un concours? Pete Rose frapper des simples ou Aaron Judge frapper des belles à des distances inimaginables?

Le retour du baseball

Le commissaire Robert Manfred a été magistral à sa rencontre avec la presse. Premièrement, il voulait rassurer les partisans d’Oakland ainsi que ceux de Tampa qu’il ne désirait pas relocaliser ses franchises. En deux temps un mouvement, il a rajouté que c’était primordial de finaliser la construction de nouveaux stades dans ses deux villes. Cela est le commentaire le plus important qu’on doit garder. Il est impératif que ces deux villes soient dotées de nouveaux stades avant qu’une décision ne soit prise. Cela signifie que si les autorités de Tampa ne construisent pas un nouveau stade, il faudra envisager la relocalisation de l’équipe. La pression est maintenant dans les mains des gens d’affaires et des différents paliers de gouvernements.

Place aux directeurs généraux

L’instant d’une journée, voyageons ensemble dans la vie d’un directeur général. Analysons ensemble les différents postes au match des étoiles. Au poste de receveur, la Ligue nationale est supérieure avec Buster Posey, mais le duo de la Ligue américaine est supérieur avec Salvador Perez et Gary Sanchez.

J’aimerais bien favoriser l’Américaine avec Justin Smoak au premier but, mais l’un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale cette année, Paul Goldschmidt, appuyé par le Canadien Joey Votto est bien meilleur. Aux postes à l’avant-champ, la Ligue américaine est seule dans la lutte avec Jose Altuve, au deuxième but et Carlos Correa, à l’arrêt-court. Le poste de troisième but, selon moi, est sur un pied d’égalité.

Maintenant, qui est le meilleur entre Aaron Judge et Bryce Harper? Un choix qui donnerait à l’une ou l’autre ligue l’avantage. Quant aux lanceurs, les deux formations possèdent d’excellents artilleurs.

Faites vos choix!