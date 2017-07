Wimbledon : Venus en quarts

Venus Williams, quintuple lauréate à Wimbledon, s'est qualifiée aisément pour les quarts de finale lundi, après sa victoire contre la Croate Ana Konjuh, 6-3, 6-2.



L'aînée des soeurs Williams, joueuse la plus âgé du plateau féminin à 37 ans, a été expéditive contre la 29e joueuse mondiale, en s'imposant en un tout petit peu plus d'une heure (1 h 03 min).



L'Américaine, 11e joueuse mondiale et finaliste du dernier Open d'Australie, affrontera la récente lauréate de Roland-Garros, la Lettone Jelena Ostapenko (20 ans), sortie victorieuse de son huitième de finale contre la 5e joueuse mondiale, l'Ukrainienne Elina Svitolina en quarts de finale dix ans après.