Une pause dont il faudra profiter

L’Impact était de retour à l’entraînement pour une première fois, lundi, quelques jours après son cuisant revers subi aux mains du Dynamo, à Houston.

Le bleu, blanc et noir profite actuellement d’une pause de deux semaines avant son prochain match en MLS, prévu pour le 19 juillet au Stade Saputo, alors qu’il recevra l’Union de Philadelphie.

Il y aura certes un match amical contre le Fury d’Ottawa durant cet arrêt, mais l’Impact compte bien reprendre des forces au cours des prochains jours.

«Physiquement, c'est sûr qu'on avait besoin de ça, a expliqué l’entraîneur Mauro Biello. Mentalement, avec l'émotion du match à Toronto, les voyages, ce n'était pas facile.»

Pas facile, certainement. À mi-chemin dans la saison, l’Impact est neuvième dans l’Ouest et a eu beaucoup de mal à offrir de bonnes performances de façon régulière. Cela n’a pas échappé au défenseur Hassoun Camara.

«Sur les trois dernières semaines, c'était un rythme effréné, j’ai envie de dire, a-t-il indiqué. On a essayé de prendre le maximum de points surtout sur la route. À la fin, quand on fait le bilan de mi-saison, on n'est pas là où on voudrait être, c'est sûr. On va profiter de cette pause pour se ressourcer, bien récupérer physiquement, mais surtout mentalement, je pense. »

