Tenter sa chance en Europe pour se rapprocher de la LNH

Publié aujourd'hui à 12h04

Mis à jouraujourd'hui à 12h15

«La mentalité au Québec, c’est d’aller jouer dans le junior majeur, te faire repêcher, aller jouer dans la Ligue américaine le plus tôt possible et de jouer dans la LNH, mais ce n’est pas la réalité de tout le monde» - Sébastien Sylvestre.

Oui, se rendre à la LNH sans avoir été repêché peut s’avérer toute une énigme.

Après trois saisons dans la LHJMQ et trois autres dans la Ligue de la Côte Est (ECHL), Sébastien Sylvestre peine à se frayer un chemin vers la grande ligue.

À 23 ans, il ne reçoit plus d’invitation à des camps de la LNH.

Le Québécois est toutefois loin d’avoir abandonné son rêve de jeunesse. Dans moins d’un mois, l’ancien des Saguenéens de Chicoutimi prendra la route de l’Irlande du Nord pour continuer son développement de joueur de hockey.

En Irlande du Nord? Oui, oui.

L’attaquant de 6 pi 0 (190 lb) vient de signer un contrat d’une saison avec les Giants de Belfast, équipe qui évolue dans l’Elite Ice Hockey League, le plus haut niveau de hockey joué au Royaume-Uni. Le même club où le bon Theoren Fleury a disputé la dernière saison de sa prolifique carrière en 2006. Sylvestre rejoindra là-bas un autre Québécois en Raphaël Bussières, choix de deuxième tour du Wild du Minnesota en 2012.

Pourquoi quitter l’Amérique pour aller jouer au hockey en Europe? Pour se développer, mais surtout pour essayer de se rapprocher de la LNH.

À découvrir dans la vidéo ci-dessus.