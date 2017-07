Pierre Turgeon nommé entraîneur adjoint à Los Angeles

Le Québécois Pierre Turgeon a été embauché par les Kings de Los Angeles, lundi, à titre d’entraîneur adjoint.

Celui qui a déjà porté les couleurs du Canadien de Montréal aura comme mandat de coordonner l’attaque de la formation californienne.

«Nous sommes excités d’amener Pierre Turgeon avec nous afin qu’il se joigne à l’entraîneur-chef John Stevens et au reste des entraîneurs, a commenté le président des Kings Luc Robitaille, par voie de communiqué. Pour la première fois de l’histoire des Kings de Los Angeles, nous aurons un entraîneur dédié au rôle de coordonnateur offensif.»

Âgé de 47 ans, Turgeon a joué un total de 1294 matchs en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. En plus d’évoluer pour le Canadien, il porté les couleurs des Sabres de Buffalo, des Islanders de New York, des Blues de St. Louis, des Stars de Dallas et de l’Avalanche du Colorado.

Turgeon, qui est natif de Rouyn-Noranda, fait ses débuts comme entraîneur dans la LNH. Depuis sa retraite de hockeyeur, il a notamment dirigé ses propres enfants à différents niveaux.