Pascal Laberge ne faisait que dormir pendant un mois

Tourmenté par les symptômes d’une commotion cérébrale, le jeune attaquant québécois Pascal Laberge n’était plus lui-même la saison dernière.

Si bien que, vidé de ses forces, l’espoir des Flyers de Philadelphie (36e choix en 2016) ne pouvait sortir du lit.

«Le premier mois, je ne pouvais pas me réveiller. Je devais dormir toute la journée,» a-t-il confié dans une entrevue avec CSN Philly, durant le camp de développement des Flyers.

Alors qu’il contrôlait la rondelle la tête baissée le long de la rampe, l’attaquant des Tigres de Victoriaville a été victime d’une charge à la tête du défenseur des Wildcats Zachary Malatesta.

Headshot by Monctons' (QMJHL) Zachary Malatesta on Flyers prospect Pascal Laberge is sickening and revolting. No place in game for this. pic.twitter.com/avWJhopBoY