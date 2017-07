Les Alouettes doivent s'ajuster et non paniquer

Le visage de l’offensive des Alouettes de Montréal a considérablement changé lors la saison morte et les attentes étaient élevées. Malgré les changements, le bilan après trois matchs n’est pas plus reluisant que par le passé.

Depuis le début de la saison, les Alouettes ont inscrit un total de 52 points. Seuls les Tiger-Cats de Hamilton ont un pire rendement (35), mais ils ont disputé une rencontre de moins.

«Il faut aller compter des points. Même si on connaît de bonnes séquences offensives, il faut tout simplement les terminer, a avoué l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine. Ce que je vois, c’est qu’on perd notre calme et c’est là qu’on échappe un ballon, qu’on prend une punition ou qu’on exécute mal un jeu.»

Pas le temps de paniquer

Malgré les difficultés qu’éprouve l’attaque, l’expérience et le succès qu’a connu Darian Durant par le passé permettent de croire que la situation s’améliora plus que la saison évoluera.

«Présentement, on travaille pour corriger toutes les choses qu’on fait mal offensivement et nous avons une belle opportunité face à une bonne équipe, a expliqué Durant en parlant du duel de vendredi face aux Stampeders de Calgary. C’est certain qu’on voudrait gagner tous nos matchs, mais l’important c’est de ne pas trop prendre de distance avec les autres. Ça fait assez longtemps que je suis dans cette ligue pour savoir que l’important c’est d’avoir du succès aux bons moments.»

Pour l’instant, les Alouettes sont installés en deuxième position de la secion de l'Est, devant le Rouge et Noir d’Ottawa et les Tiger-Cats.

Des joueurs punis

Encore une fois, l’unité offensive s’est elle-même tirée dans le pied en écopant de beaucoup trop de pénalités face aux Lions de la Colombie-Britannique.

«Il y a des punitions qui sont valables. Des punitions d’effort ou d’intensité. Il y en a d’autres qui faut contrôler et pour celles-là, il y a eu des sanctions à l’interne. Si on élimine ces punitions-là, nos séquences vont se poursuivre», a admis l’entraîneur-chef.

«Il faut bien exécuter les jeux et faire bouger les chaînes. Lorsqu’on va bien faire les choses, on n’aura pas besoin d’être plus agressif», a pour sa part rajouté Durant.

Du renfort

Blessé lors du dernier match, celui qui se charge de retourner les bottés de dégagement, Stefan Logan, sera dans l’alignement, tout comme le receveur Samuel Giguère.

«Tout va bien pour eux. Comme on avait dit après le match, il n’y avait rien de sérieux. Il avait seulement la vision embrouillée, a expliqué Chapdelaine en parlant de Logan. Il est retourné sur le terrain, mais il n’arrivait pas à bien juger le ballon.»

Pour faire de la place à Giguère, c’est Tiquan Underwood qui sera laissé de côté.