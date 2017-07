Laurent Ciman prend goût au Québec

Le défenseur de l’Impact Laurent Ciman habite le Québec depuis maintenant deux ans et demi et il ne semble pas intéressé à le quitter de sitôt.

Le joueur de 31 ans était de passage dans nos studios, lundi, afin de discuter notamment de son implication dans la Coupe Danone des nations, une compétition de soccer internationale impliquant des jeunes garçons et filles de 10 à 12 ans.

Il y a quelques jours, le «Général» est allé à la rencontre d’une équipe de jeunes filles de Boucherville afin de leur enseigner quelques trucs.

«J'avais envie d'être là, d'être présent pour les jeunes, je pense que c'est une implication dans le futur, a-t-il expliqué. Aider la formation, c'est quelque chose qui me tenterait bien.»

En effet, le numéro 23 se trouve très bien au Québec, alors qu’il en est maintenant à sa troisième saison avec l’Impact. Il ne rejette absolument pas l’idée de demeurer dans la belle province une fois qu’il aura raccroché ses crampons.

«On envisage quelque chose avec mon épouse, a-t-il indiqué. On en sait pas encore vers où, mais c'est sûr qu'entourer les jeunes, une école de soccer, pourquoi pas. Ce sont des questions que je me pose. Il y aura sûrement des ouvertures, je vais en discuter avec plusieurs personnes pour être bien conseillé, mais c'est sûr que j'ai envie de m'impliquer ici.»

«Je me sens très bien ici, a-t-il ajouté. J'ai été très bien accueilli, vous me donnez beaucoup, donc j'ai envie de vous rendre aussi.»

Une pause bienvenue

Ciman et ses coéquipiers en sont à prendre un peu de repos, alors que l’Impact disputera son prochain match en MLS seulement le 19 juillet, alors qu’il recevra l’Union de Philadelphie au Stade Saputo. Une pause salutaire qui permet de reprendre des forces alors que s’approche la deuxième moitié d’une saison qui n’a pas été facile jusqu’ici.

«On a besoin des partisans même si on n'est pas là où on devrait être au classement, a soutenu Ciman. On a eu des hauts et des bas, on a eu des joueurs qui ont été blessés, des joueurs importants, donc ce n'est pas facile.»

«Des joueurs sont partis à la Gold Cup aussi. Ce n'est pas que je cherche des excuses, on a été mauvais à certains matchs, il ne faut pas se voiler la face. On va profiter de ce repos pour bien se ressourcer et bien discuter entre nous. On a des matchs à domicile, on souhaite les gagner.»

Une MLS qui se rapproche de l’Europe

Si l’Impact connaît des ennuis cette saison, c’est en partie parce que le niveau de jeu de la MLS, en général, s’améliore continuellement. Les effectifs sont meilleurs, les stratégies aussi.

«La ligue commence à grandir assez rapidement avec des joueurs importants, c'est beaucoup plus tactique qu'avant, a observé Ciman. On défend de mieux en mieux et je pense que c'est bien pour des joueurs comme moi qui viennent d'Europe, ça commence vraiment à se rapprocher de ce que j'ai connu. C'est important pour la ligue de bien progresser, de faire venir des joueurs qui ne sont pas "en fin de carrière" mais plus en éclosion.»

Voyez l’entrevue complète de Laurent Ciman dans la vidéo ci-dessus.