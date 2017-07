La défensive tient encore le fort

Encore une fois, c’est la défensive des Alouettes de Montréal qui semble donner une chance à l’équipe de l’emporter semaine après semaine. Toutefois, cette situation est loin de déranger l’unité défensive, bien au contraire.

«C’est ce à quoi je m’attends de la défensive. Nos standards de réussite sont très élevés et nous voulons bien faire les choses. Ce que l’offensive fait c’est différent, mais tous ensemble, nous sommes une équipe, a expliqué le coordonnateur défensif Noel Thorpe. Nous sommes deux unités, mais c’est un sport d’équipe. Si la défensive doit créer des revirements pour donner du momentum à notre offensive, il faut le faire.»

En trois rencontres, la défensive a réalisé une interception, en plus de deux échappés. De leur côté, les Stampeders, les prochains adversaires des Alouettes, ont enregistré trois larcins et cinq échappés, un sommet dans la LCF.

«Notre but est de garder le pointage le plus bas possible, de créer des revirements et de mettre de la pression sur le quart-arrière», a simplement admis celui qui agit également comme adjoint à l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine.

Une défensive avare

Après trois rencontres, la défensive a accordé seulement 62 points. Il s’agit du deuxième meilleur rendement de la Ligue canadienne de football (LCF), derrière les Lions de la Colombie-Britannique (61).

Face aux Stampeders, la commande risque toutefois d’être plus compliquée. La formation de l’Alberta a marqué 103 points depuis le début de l’année. C’est justement elle qui trône au sommet de la ligue à ce chapitre.

«Tous les matchs sont importants pour nous. Lors des trois premiers duels, nous avons également affronté de très bonnes équipes, mais il n’y a aucun doute que ce sera un bon test. Les Stampeders possèdent l’une des attaques les plus établies de la LCF.»

Thorpe a dû s’ajuster depuis le début de la saison en raison des nombreuses blessures au sein de la tertiaire. Il ne s’attend toutefois pas à faire de changement en vue du duel de vendredi.