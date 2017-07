Wimbledon: Angelique Kerber éliminée!

L'Allemande Angelique Kerber perdra sa place de numéro 1 mondiale après sa défaite lors des huitièmes de finale à Wimbledon contre l'Espagnole Garbine Muguruza, 15e mondiale, 4-6, 6-4, 6-4 lundi.



Kerber, finaliste de l'édition 2016, devait atteindre à nouveau la finale pour avoir une chance de conserver son trône qui reviendra à la Roumaine Simona Halep (2), toujours en lice, ou à la Tchèque Karolina Pliskova (3), éliminée dès le deuxième tour.



Halep, qui affronte la Bélarusse Victoria Azarenka lors du match suivant, doit accéder au minimum aux demi-finales pour pouvoir s'emparer du trône.



Kerber subit son troisième échec de la saison en Grand Chelem après avoir perdu son titre en Australie dès les huitièmes de finale et sa défaite d'entrée à Roland-Garros.



L'Allemande, qui avait détrôné l'an passé Serena Williams, actuellement enceinte, n'a plus remporté de trophée depuis l'US Open de 2016. C'était le deuxième de sa carrière en Grand Chelem.



Lundi, sur le court N.2, Kerber a manqué d'esprit d'initiative et raté des opportunités dans le dernier set. Elle a mené 2-0 avant d'être rattrapée et a raté quatre balles de break à 3-3.



Muguruza, lauréate de Roland-Garros 2016, a tout fait dans ce match: les coups gagnants (55 contre 27) mais aussi les fautes directes (50 contre 12).



L'Espagnole affrontera la Russe Svetlana Kuznetsova (8e) pour une place en demi-finales. Cette dernière a battu un peu plus tôt la Polonaise Agnieszka Radwanska (10e), finaliste en 2012, 6-2, 6-4 et effectue son retour e