Kalian Sams et Arik Sikula nommés joueurs de la semaine

Deux joueurs des Capitales de Québec, Kalian Sams et Arik Sikula, ont reçu les honneurs hebdomadaires dans la Ligue Can-Am pour la dernière semaine.

Sans grande surprise, Sams a été nommé frappeur de la semaine, lui qui a réussi sept circuits en autant de matchs. Dans une victoire de 9-7 contre les Champions d’Ottawa mardi dernier, le Néerlandais a frappé trois longues balles.

Sams a par ailleurs totalisé 17 points produits au cours de la récente semaine.

Derrière les succès des Capitales, Arik Sikula s’est démarqué sur la butte... et sur les sentiers! Après avoir connu deux départs sans faille, Sikula a marqué le point gagnant dans la remontée de dimanche après avoir été amené comme coureur suppléant en fin de match. Mais ses faits d’armes sont survenus principalement au monticule. Le petit droitier a étiré ses deux départs jusqu’en 8e manche, allouant deux points mérités lors du premier et blanchissant les Aigles de Trois-Rivières lors du deuxième. En 15 manches, il a accordé 14 coups sûrs et retiré 10 frappeurs au bâton.